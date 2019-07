Napoli: Borrelli e Caselli (Verdi), degrado e inciviltà su spiagge Nisida e Posillipo

- "Negli ultimi giorni abbiamo compiuto una serie di sopralluoghi su alcune spiagge del litorale tra Posillipo e Coroglio. Abbiamo avuto modo di constatare una serie di comportamenti deprecabili. Persiste una pessima abitudine di abbandonare i rifiuti sull'arena. In pratica gli incivili si fanno del male da soli. Sporcano le spiagge sulle quali ritornano il giorno dopo. Un esempio calzante è l'arena di Nisida dove alcuni bagnanti hanno abbandonato sulla sabbia plastica e altri rifiuti". La ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Un'ulteriore abitudine che testimonia la presenza di personaggi poco urbani sulle spiagge libere –ha aggiunto Borrelli con il consigliere del Sole che ride alla I Municipalità Gianni Caselli – è quella di alcuni bagnanti che, dinanzi ai continui furti, lasciano le proprie sedie a sdraio incatenate alle ringhiere sulle arene di Posillipo”. “Tra i vari episodi di inciviltà c'è da tenere conto, dunque, anche di chi ruba delle sedie che costano pochi euro, lasciate in tanti casi da persone anziane che non hanno la forza di portarle in spiaggia ogni mattina", hanno concluso. (Ren)