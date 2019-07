Ambiente: Amato, Arienzo (Pd), salvaguardare e migliorare il mare del golfo di Napoli (2)

- I rappresentanti del Pd nel prendere positivamente atto degli impegni assunti dall'assessore Del Giudice hanno sollecitato "la necessità di lavorare per una più forte sinergia tra tutti i soggetti istituzionali e per rendere più efficiente e moderna l'intera rete fognaria di Napoli e sviluppare tutti gli interventi necessari per rafforzare la sicurezza idrogeologica, così da diminuire il riversarsi di rifiuti solidi, come le plastiche, nel mare del nostro Golfo". "L'impegno del PD per la salvaguardia del mare su questi temi sarà costante e presente a tutti i livelli politici e istituzionali, perché risorsa strategica per la vivibilità e il futuro di Napoli e della Campania", hanno concluso Amato e Arienzo. (Ren)