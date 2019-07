Regione Piemonte: vitalizi, verso un risparmio di 600 mila euro all’anno (2)

- La rideterminazione richiede il conteggio, per ciascuno dei beneficiari, del montante contributivo, dato dalla somma rivalutata dei contributi versati durante gli anni di carica e nei periodi successivi. La rideterminazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020 e, sulla base di una prima ricostruzione ad oggi della contribuzione versata dai circa 188 beneficiari, come detto è possibile stimare un risparmio annuo di circa 600.000 euro. I vitalizi in essere, infatti, sono stati interessati da una riduzione a carattere temporaneo, introdotta dalla legge regionale 21/2014, il cosiddetto "Contributo di solidarietà", riduzione iniziata il 1 gennaio 2015 e che cesserà il 31 dicembre 2019. In assenza della nuova normativa la cessazione del contributo di solidarietà comporterebbe dal 1 gennaio 2020 l'erogazione degli assegni vitalizi secondo l'importo spettante ante contributo di solidarietà, con un aumento di spesa per la Regione pari a circa 1.100.0000. (Rpi)