Terzigno (Na): Cesaro (FI), bene iniziativa sindaco su demolizioni. Auspico intervento Governo

- "Sono queste le occasioni nelle quali lo Stato può e deve dimostrare di esserci davvero, un'opportunità per il governo, nazionale e regionale, indipendentemente dall'appartenenza politica, per dimostrare di saper dare una risposta seria al diritto alla casa di queste famiglie vittime di un'assurda burocrazia". Così, commentando l'incontro con i parlamentari campani organizzato oggi dal sindaco di Terzigno presso la Sala Consiliare della cittadina napoletana per discutere delle possibili soluzioni alle problematiche degli immobili di via Panoramica, il capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro, promotore nei mesi scorsi di diverse iniziative politiche e istituzionali sul caso. "Qualora questo governo dovesse davvero assumere specifiche iniziative o, come apprendiamo da alcuni quotidiani, avviare un confronto su un Piano Casa - ha aggiunto -, si aprirebbe effettivamente l'occasione per risolvere questo caso e tantissimi altri casi analoghi". "Noi, ovviamente, saremo sempre pronti a fare la nostra parte. Fino in fondo", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)