Piemonte: Comuni montani, Regione stanzia 528 mila euro per le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta della Giunta regionale del 26 luglio, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, in accordo con l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, e all’Istruzione, Elena Chiorino, sono stati stanziati 528 mila euro per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nel territori montani per l’anno scolastico 2019-2020. A partecipare ai bandi che verranno predisposti dagli uffici regionali per accedere ai fondi saranno le Unità montane, in accordo con gli istituti scolastici di riferimento. Due le finalità per cui il contributo potrà essere utilizzato. Il primo è la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale nella scuola dell’infanzia, in quella primaria e in quella secondaria, con l’obiettivo del mantenimento dei plessi in situazione di sofferenza, per un importo massimo di 18 mila euro per istituto. Il secondo è la razionalità di particolari realtà pluriclasse per un importo massimo di 5 mila euro ciascuna per le scuole primarie e di 8 mila euro per le scuole secondarie. (segue) (Rpi)