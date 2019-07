Piemonte: Comuni montani, Regione stanzia 528 mila euro per le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Piemonte - ha commentato l’assessore Carosso - ha un territorio che per il 53 per cento è montano e per la Giunta regionale è prioritario la cura e il rilancio di queste aree, spesso in difficoltà, attraverso azioni mirate e finalizzate a superare il gap che le separa dalla pianura. Perché questo accada è necessario che le popolazioni locali tornino a occupare e presidiare il territorio. Il raggiungimento di questo obiettivo è strettamente legato alla presenza di servizi, tra cui fondamentali sono le scuole. Per questo, tra gli interventi che intendiamo attuare a tutela delle comunità montane, abbiamo deciso di investire sull’istruzione, che è un presidio per riequilibrare le condizioni di vita delle popolazioni montane e di valorizzarne le risorse umane e culturali”. (Rpi)