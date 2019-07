Lavoro: Ciaramella (M5s), precariato unico nemico. Nessun ostacolo a diritto a lavoro

- “La Regione non vuole creare nessun ostacolo alle opportunità di lavoro, soprattutto per i più giovani, bensì intendiamo rafforzare la battaglia contro il precariato. Affinché ciò accada non basta dire che per i navigator sono già appostate le somme per la stabilizzazione tra 2 anni ma è necessario sin da ora definire un percorso certo”. LO ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Maria Antonietta Ciaramella. “Nostro obiettivo è e deve essere portare avanti con coerenza l'impegno alle stabilizzazioni – ha aggiunto -, per questo è indispensabile che al tavolo con il Ministero si affronti anche il rispetto dell'accordo che prevede la stabilizzazione di chi è già precario da decenni, come i 3700 Lsu e i precari della sanità”. “Il rischio altrimenti sarebbe di creare precari di serie A e serie B – ha messo in guardia il consigliere - e di spostare sempre in avanti i problemi invece di affrontarli alla radice, con l'aggravante che per gli Lsu questo Governo ha posto un termine al 31 ottobre prossimo. Vogliamo anzi che i navigator vengano assunti a tempo indeterminato dall’Anpal”. “Per quanto riguarda gli Lsu al momento vi sono 3.700 precari, per i quali scadono i finanziamenti nazionali il 31 ottobre – ha sottolineato Ciaramella in conclusione - Bene quindi ha fatto De Luca a chiedere un tavolo nazionale urgente e il Ministero a rispondere, ora tutti adoperino il buon senso a favore dei cittadini e lavoratori". (Ren)