Napoli: Auricchio, il comune difende i commercianti

- "Voglio ricordare subito, da Carabiniere, per quello che è accaduto a Roma qualche giorno fa. Ci sarà il comune di Napoli e la città metropolitana a rappresentare il nostro cordoglio per la morte di Mario Cerciello". Lo ha dichiarato Attilio Auricchio, Capo Gabinetto del comune di Napoli intervenendo alla trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "La vera industria di Napoli è il food - ha proseguito Auricchio - Sorbillo è uno di grande visibilità internazionale e la sua capacità imprenditoriale può essere oggetto di invidia. Il futuro di Napoli, la sua vera industria è il food, è un'industria che diventa una svolta sociale, il futuro per i nostri giovani. Quando ci sono questi attacchi, come quello alla pizzeria ai Tribunali, il comune mette in campo atti concreti, come al cantiere al centro storico che è ripreso dopo che il titolare voleva abbandonare per le minacce. Dobbiamo difendere la città, in particolare il food: ciò che produce economia è oggetto delle offese criminali che cercano di speculare su quanto di fiorente c'è in città. È per questo che la nostra amministrazione difende con atti concreti queste attività". (Ren)