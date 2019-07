Agroalimentare: a 5 Comuni campani le "Spighe verdi" di Fee e Confagricoltura

- Sono cinque i riconoscimenti “Spiga verde” di Confagricoltura che sono pervenuti ai Comuni della Campania: Massa Lubrense nella Costiera di Sorrento, in provincia di Napoli; Agropoli, Ascea e Pisciotta nel Cilento; Positano in Costa d’Amalfi, in provincia di Salerno. L’assegnazione delle “Spighe verdi” sono state annunciate lo scorso 25 luglio a Roma da Fee Italia - Foundation for environmental education e Confagricoltura. “Sono ben lieto di comunicare che queste cinque realtà della nostra Campania hanno ricevuto le Spighe Verdi 2019, un risultato che premia la capacità amministrativa di valorizzare le aree rurali”, ha commentato Farbizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania. L’iter procedurale della “Spighe verdi”, certificato iso 9001-2015, ha guidato la valutazione delle candidature, permettendo alla commissione di Valutazione il raggiungimento del risultato finale. Nel gruppo di lavoro è stato importante il contributo di diversi Enti istituzionali come il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo; il Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri; l’Ispra; il Cnr e Confagricoltura. In tutta Italia il titolo è andato a ben 42 località rurali. “Spighe verdi” è un programma Fee, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. “Spighe verdi” è uno strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. (segue) (Ren)