Regione Piemonte: Gabusi nuovo presidente Aipo

- Marco Gabusi, assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Difesa del suolo e Protezione civile della Regione Piemonte, è il nuovo presidente del comitato di Indirizzo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), l’organo istituzionale di guida dell’Agenzia formato da quattro assessori in rappresentanza delle Regioni di riferimento (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto). Lo ha deciso lo stesso Comitato nella seduta di oggi, lunedì 29 luglio, alla quale hanno preso parte oltre a Gabusi gli assessori regionali Paola Gazzolo (Emilia-Romagna), Pietro Foroni (Lombardia) e Gianpaolo Bottacin (Veneto). Gabusi succede al predecessore piemontese Francesco Balocco, nominato nel maggio 2018, e proseguirà quindi il secondo anno di presidenza del Piemonte. L'incarico di presidente è infatti assegnato per un biennio a ciascuna delle quattro Regioni, a rotazione. Il Presidente e gli altri componenti il Comitato di indirizzo AIPo non percepiscono indennità per lo svolgimento di tale funzione. (segue) (Rpi)