Caserta: per il movimento Futura è necessario aprire il dibattito sul Piano urbanistico comunale

- “In questa fase il nuovo Piano urbanistico comunale, Puc, sta per essere consegnato dai progettisti nella sua versione definitiva. Vengono prima le scelte condivise della città sul proprio futuro e poi le eventuali lottizzazioni e le varianti in corso d’opera”. Lo hanno fatto sapere dal movimento politico Futura Caserta commentando le recenti polemiche riguardanti alcuni interventi edilizi nel territorio di Caserta. “Non è opportuno in questo momento – hanno proseguito gli esponenti del movimento - alterare le dinamiche urbane legate al vigente strumento urbanistico, introducendo nuovi alloggi e/o funzioni,che potrebbero risultare avulse tanto dal precedente strumento urbanistico che da quello in via di approvazione”. Futura Caserta ha sottolineato come “Al fine di ottenere una trasformazione organica del tessuto urbano di Caserta, già cresciuto in maniera convulsa a partire dagli anni ’50 del secolo scorso,e del sistema di relazioni che ne derivano, è necessario in questa fase attendere la conclusione dell’iter del Puc, e far provenire dallo strumento pianificatorio le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, uscendo da una logica di interventi puntuali e a macchia di leopardo”. Sul nuovo strumento urbanistico comunale Futura Caserta inoltre ha sollecitato “Una consultazione pubblica e democratica su quello che è destinato ad essere per i prossimi decenni il più importante atto di indirizzo politico della Città sul quale costruirne lo sviluppo, che dovrà essere per forza di cose sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale, contemplando un’armoniosa compensazione tra le esigenze e gli strumenti per offrire maggiori spazi agli all’edilizia residenziale, siamo una delle città d’Italia ad elevata tensione abitativa, e la necessità qualificare e meglio collegare l’abitato con nuovi servizi e più qualificatezone verdi”. (Ren)