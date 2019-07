Campania: Borrelli e Cipullo (Verdi), sollecitato Eav su mancato funzionamento ecopunti in Stazione Piave

- "Da mesi è stato installato un distributore di ecopunti presso la stazione Piave della Circumflegrea. In pratica il dispositivo, raccogliendo rifiuti differenziabili, dovrebbe rilasciare dei punti da spendere poi presso alcuni esercizi convenzionati. Peccato che il distributore non è mai entrato in funzione. Con il tempo si è riempito di rifiuti, fino a colmarsi. Però, non essendo in funzione, nessuno provvede a svuotarlo. In tali condizioni non rappresenta altro che un oggetto che finisce per rendere più degradata la stazione". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la responsabile Animali del Sole che ride Patrizia Cipullo, che ha documentato il problema. "Abbiamo tentato di contattare il numero di telefono presente sul distributore ma non abbiamo ricevuto risposta – hanno riferito - Abbiamo dunque inviato una nota all'Eav per chiedere il motivo del mancato avvio del servizio”. “Se le cose devono restare così è meglio provvedere alla disinstallazione del dispositivo", hanno concluso Borrelli e Cipullo. (Ren)