Campania: Amato (Pd), massima attenzione su rogo Cavalleggeri

- "Sono in costante contatto con l'Arpa Campania per avere tutte le informazioni necessarie dopo il rogo che ha colpito il deposito di giocattoli in via Cavalleggeri D'Aosta. L'Agenzia, intervenuta prontamente sul posto all'alba di ieri, a breve fornirà i dati sullo stato dell'aria della zona direttamente interessata e circostante". Così in una nota stampa la consigliera regionale del Pd Enza Amato è intervenuta sull'incendio che ieri ha interessato il deposito di giocattoli "Gerardi e Fortuna" provocando l'evacuazione di un'intera palazzina. "I tecnici Arpac, già da ieri, hanno installato il laboratorio mobile per monitorare la qualità dell'aria ed un campionatore HiVol per monitorare le diossine sprigionate dall'incendio dei materiali plastici – ha spiegato Amato - I risultati sulla qualità dell'aria saranno disponibili a cominciare dai prossimi giorni, mentre ci vorranno tempi tecnici un po' più lunghi per conoscere gli effetti tossici". "Ringrazio gli operatori dell'Agenzia regionale per la tempestività dell'intervento e delle prime informazioni fornitemi. Continuerò a tenermi in contatto con gli uffici per aggiornamenti anche nei prossimi giorni, augurandomi per i cittadini di Cavalleggeri che tutto sia superato senza rischi per la salute", ha concluso l'esponente Pd. (Ren)