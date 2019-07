Regione Piemonte: orientamento scolastico, maggior tutela per i soggetti formativi locali

- "Bene le razionalizzazioni, ma non se penalizzano territori e qualità". Con queste motivazioni l’assessore regionale alla Formazione Professionale, Elena Chiorino, ha deciso di modificare la "D.D. 9 luglio 2019, n. 963" relativa al "Sistema regionale di interventi per l'orientamento a supporto delle scelte e delle transizioni Periodo 2019-2022". Il bando, in particolare, va a regolamentare e finanziare l’orientamento scolastico rivolto agli adolescenti e giovani (fascia di età 11-22 anni) nei percorsi di scelta e transizione riguardanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado, la formazione professionale, l’università e il mercato del lavoro. Il documento, costruito nei mesi scorsi, prevede una razionalizzazione degli enti operanti nei 3 Ambiti regionali (Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio Ossola; Astigiano e Alessandrino e Cuneese) dei soggetti formativi coinvolti, "a detrimento - secondo l’assessore - di accreditati e collaudati soggetti più piccoli che negli anni hanno sempre garantito qualità ed efficienza". (segue) (Rpi)