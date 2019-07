Regione Piemonte: orientamento scolastico, maggior tutela per i soggetti formativi locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho raccolto preoccupazioni e malumori da quel “virtuoso sistema provincia” che noi vogliamo mettere nuovamente al centro della politica regionale - ha poi proseguito l’assessore - ed ho agito di conseguenza, facendo inserire le modifiche necessarie per far sì che venga garantita la capillarità dell’offerta in tutti i territori". "Gli aggiustamenti necessari che ho voluto inserire garantiranno - conclude Chiorino - efficienza della spesa pubblica nel pieno rispetto delle eccellenze formative locali, che non possono essere penalizzate da mal metabolizzati ed ancor peggio realizzati principi di razionalizzazione. Quel tempo è cambiato". (Rpi)