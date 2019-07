Campania: Cesaro (FI), spero che dichiarazioni De Luca su prefetto siano effetto del caldo

- "Un gravissimo atto di insolenza istituzionale, un insulto senza precedenti alle più alte istituzioni del nostro Paese". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando le affermazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca nei confronti del prefetto di Napoli dopo l'istituzione di una commissione di accesso all'Asl Napoli 1. "Non sappiamo chi rappresenti o chi intenda rappresentare De Luca in questa sua ennesima sceneggiata – ha sottolineato Cesaro -, ma gli ricordiamo che il prefetto, al quale esprimiamo la nostra solidarietà ringraziandola per il suo impegno concreto contro la camorra, rappresenta lo Stato". "Ci auguriamo dunque che questa ennesima ed inammissibile esibizione muscolare sia solo l'effetto del gran caldo. Diversamente, siamo davvero preoccupati", ha concluso Cesaro. (Ren)