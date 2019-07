Ambiente: Zinzi (Misto), Open data in commissione Terra dei fuochi per trasparenza e informazione

- La III commissione speciale “Terra dei fuochi, bonifiche ed ecomafie” si è riunita in due distinte sedute per fare il punto sul progetto “Open data” applicato alle tematiche ambientali. Alle audizioni, presiedute dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, hanno partecipato i consiglieri regionali Vincenzo Viglione e Michele Cammarano; l'assessore all'Ambiente del Comune di Castel Volturno, Stefano Tommasi; le consigliere comunali di Gricignano di Aversa, Maria Cristina Della Gatta e Filomena Iuliano; il sindaco di Cervino Gennaro Piscitelli; il sindaco e il consigliere di Santa Maria la Fossa, rispettivamente Nicolino Federico e Donato Salzano. "Illustriamo – ha dichiarato il presidente Gianpiero Zinzi - il progetto che ci consente di mettere a disposizione dei Comuni nuove ed efficaci strumentazioni creando un archivio elettronico di informazioni utili. La trasparenza, unita alla necessità di poter contare su dati certi, è fondamentale soprattutto quando parliamo di comparto ambientale e Terra dei fuochi in particolare". Lo strumento al centro del progetto è EuSurvey, progettato dalla Dg Digit è completamente open – source e messo gratuitamente a disposizione dei Comuni. Si tratta di un sistema per la gestione delle indagini online. La III commissione speciale, con il supporto dell'Ud sistemi informativi del Consiglio regionale, ha applicato questa nuova metodologia all'ambiente attraverso la compilazione di un questionario on line illustrato anche al vice prefetto incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio. Lo scopo finale è quello di valutare la dimensione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, dei roghi e l'efficacia delle norme attuali in vista, anche, una rivisitazione della l.r. 20/2013. (Ren)