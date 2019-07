Lavoro: collaborazione Università Vanvitelli-Stoà-Bocconi per rilancio alta formazione in Campania

- L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Stoà e Sda Bocconi illustreranno alla stampa lunedì, alle 10.30 a Napoli, presso il rettorato dell'Ateneo campano, i contenuti della collaborazione che, per la prima volta, vedrà lavorare insieme le tre Istituzioni per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli e per dare risposte concrete a giovani, imprese e Pubblica amministrazione della Campania. Interverranno Giuseppe Paolisso, rettore della Vanvitelli, Elio Borgonovi, docente senior dell'Università Bocconi e presidente di Apaform, Paolo Scudieri, presidente di Adler group e di Stoà, Luigi Nicolais, presidente di Materias e consigliere di Stoà, ed Enrico Cardillo, ad di Stoà. (Ren)