Torino: Ricca, pugno duro della Regione contro chi intralcia forze dell'ordine

- “Pugno duro contro chi intralcia il lavoro delle forze dell’ordine, non è tollerabile che bande di malviventi osino accerchiare agenti di Polizia che stanno compiendo il loro dovere". Lo afferma l’assessore regionale del Piemonte alla Sicurezza, Fabrizio Ricca. "Ieri in Barriera di Milano si è consumato l’ennesimo episodio intollerabile: mentre le forze dell’ordine stavano identificando un nigeriano sospetto, un gruppo di persone ha accerchiato gli agenti per impedire che perquisissero lo straniero - prosegue Ricca - . Atti come questi sono da reprimere con fermezza. La mia solidarietà piena va a quegli agenti che si sono trovati in una situazione pericolosa mentre facevano il loro lavoro. La Regione Piemonte è al loro fianco”. (Rpi)