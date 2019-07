Sanità: Borrelli (Verdi), verifica impronte digitali solo in Asl Avellino e Cardarelli. Dotare tutti i presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il Question Time di venerdì 26 luglio abbiamo presentato un'interrogazione sulla presenza nelle aziende ospedaliere e sanitarie della Campania dei sistemi di verifica biometrica delle presenze. Il 7 luglio è entrata in vigore la legge che prevede l'installazione di tali sistemi nei luoghi di lavoro e abbiamo inteso ricevere una ricognizione precisa dello stato dell'arte nel sistema sanitario della nostra regione. Dalla risposta che abbiamo ottenuto emerge che, tra le Asl della Campania, solo quella di Avellino si è dotata in tutte le sedi di sistemi di rilevazione biometrica già collaudati e in funzione. Delle altre tre solo l'Asl Napoli 2 Nord ha avviato l'installazione dei badge biometrici e completerà il processo in tutte le sedi entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le aziende ospedaliere l'unica dotata di un sistema di rilevazione delle impronte digitali è l'Aorn Cardarelli di Napoli. Tra le altre solo il San Pio di Benevento ha avviato la transizione mentre Pascale e Santobono hanno rispettivamente aggiudicato la fornitura e indetto la procedura di gara". Lo ha reso noto il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Occorre dotare rapidamente tutti i presidi sanitari dei sistemi di rilevazione biometrica delle presenze – ha proseguito Borrelli – per evitare gli odiosi e ingiustificabili fenomeni di truffe e assenteismo che, di tanto in tanto, emergono all'interno del comparto sanitario regionale. Bisogna superare le resistenze delle cricche che tentano in ogni modo di conservare lo status quo per continuare a fare i propri comodi derubando le aziende pubbliche e privando i malati della giusta assistenza sanitaria”. “Inoltre chiediamo alla Magistratura di procedere celermente con i processi – ha concluso - Ancora aspettiamo il primo grado di giudizio per i furbetti del cartellino al Loreto Mare". (Ren)