Piemonte: lotta agli incendi boschivi, fuoristrada della Regione in aiuto della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi dalla sede della Protezione civile della Regione Piemonte, in corso Marche a Torino, i mezzi antincendio che il Piemonte anche quest’anno consegna alla Sardegna per i mesi estivi in supporto per la lotta agli incendi boschivi. (Rpi)