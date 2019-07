Agroalimentare: Mipaaft, presentato portale denominazioni Dop e Igp (2)

- Un progetto innovativo, per target (mette insieme consumatori, turisti, operatori economici), per le tematiche (valorizzazione, educazione, nuove tecnologie), per l'approccio (condotte survey dedicate per raccogliere le esigenze degli operatori) e per le informazioni (il patrimonio dei disciplinari reso fruibile ad un vasto pubblico). "I prodotti Dop e Igp rappresentano uno strumento di tutela delle eccellenze italiane e delle produzioni legate al territorio ma anche un'attrattiva per il settore turistico con importanti ricadute sull'economia locale. Lo sviluppo del territorio è sempre più connesso a quelle che sono le sue tipicità. Dobbiamo continuare a lavorare sulla promozione, l'innovazione e la tutela. Unire i prodotti agroalimentari al turismo. Celebrare il made in Italy nel mondo", è quanto dichiara il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Centinaio. "Il mondo oggi chiede informazione attraverso la rete ed è in questa direzione che ci dobbiamo muovere, per cogliere appieno il potenziale che offre il digitale. Questo portale può contribuire a rafforzare l'immagine delle Dop e delle Igp e attrarre visitatori che vogliono mangiare, bere, vivere ciò che offrono i nostri territori". (segue) (Com)