Agroalimentare: Mipaaft, presentato portale denominazioni Dop e Igp (3)

- Il Mipaaft, con il portale Dop-Igp, prosegue la nota, continua sulla strada della promozione del turismo e dell'agricoltura attraverso le nuove tecnologie e il digitale, strumenti sempre più richiesti dagli utenti, - siano essi consumatori o turisti - che utilizzano il web per ricercare informazioni sui nostri prodotti di qualità, piuttosto che su luoghi e beni di attrattività turistica del nostro Paese. Il Portale può diventare una opportunità per i tanti territori e denominazioni che rappresentano un Patrimonio del nostro Paese, talvolta ancora poco esplorato. Tutti i prodotti e territori, con questo portale, hanno occasione di essere allo stesso modo presenti in rete, di farsi conoscere, creare rete. Il Ministero sta già lavorando, per quanto riguarda l'App a integrare i dati sugli agriturismi riconosciuti dal Mipaaft e i dati relativi ai Beni culturali. (Com)