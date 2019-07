Beni culturali: attivo il sito web del Grande progetto Pompei

- L’Unità Grande Pompei e il personale della struttura di supporto al direttore generale del Grande Progetto Pompei hanno realizzato un sito web - www.grandepompei.beniculturali.it - per la presentazione al vasto pubblico dei programmi e degli interventi contenuti nel Piano strategico e per l’attivazione di canali di comunicazione con cittadini e stakeholder dell’area vesuviana costiera, altrimenti nota come “buffer zone”, per la conoscenza del patrimonio culturale dell’area vesuviana costiera e la partecipazione ai processi di attuazione dei programmi e degli interventi del Piano strategico. Il sito presenta infatti una landing page, denominata “Un territorio da rilanciare”, con invito alla costruzione partecipata della conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, meno conosciuto e presente nei Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Terzigno e Castellammare di Stabia. L’utente del sito potrà partecipare direttamente tramite la compilazione di un form e la possibilità di allegare contenuti digitali. (segue) (Ren)