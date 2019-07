Ambiente: Borrelli (Verdi), chiesto intervento Gdf e municipale per miasmi in via Masullo a Quarto

Napoli, 25 lug 16:36 - (Agenzia Nova) - "Diversi residenti nell'area urbana a ridosso di via Masullo a Quarto ci hanno segnalato che, da diverso tempo, sono costretti a respirare dei miasmi nauseabondi. Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute il cattivo odore proverrebbe da un centro di stoccaggio di rifiuti in carta e cartone che, secondo chi ci ha scritto, tratterebbe anche altri tipi di rifiuti. L'area a loro dire è irrespirabile anche a causa della polvere generata da uno stabilimento che produce calcestruzzo recuperando materiali di risulta". Lo ha reso noto il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo inviato una nota alla polizia municipale di Quarto e alla Guardia di Finanza chiedendo di effettuare i controlli del caso al fine di riscontrare l'eventuale presenza di irregolarità", ha concluso. (Ren)