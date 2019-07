Trasporti: Cesaro (FI), De Gregorio assente in commissione? Inadempiente su tutti i fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Reiteratamente assente alle audizioni della commissione Trasparenza? De Gregorio è inadempiente su tutti i fronti". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Ad oltre 10 giorni dalla nostra richiesta di accesso agli atti sulla gestione dell'Eav ed in particolare della Circumvesuviana, azienda che rende un servizio a dir poco da terzo mondo – ha aggiunto -, siamo ancora in trepidante attesa di uno straccio di documentazione". "Un ritardo inaccettabile al pari di quelli registrati dai treni della Circum che in trepidante attesa vedono però decine di migliaia di sfortunati utenti e turisti", ha concluso Cesaro. (Ren)