Minori: "Verità per Bibbiano", uno striscione sulla facciata del palazzo della Regione Piemonte - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ per dare un chiaro segnale di vicinanza alle famiglie coinvolte da questa storia che da oggi sulla facciata della Regione Piemonte è appeso uno striscione in cui si chiede verità per Bibbiano". (Rpi)