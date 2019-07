Bullismo: al centro sportivo "Vigor" di Salerno la tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Bussetti in audizione alla Camera ha parlato di dati allarmanti e della necessità di arginare il fenomeno. Il 6% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni sono stati vittime di cyberbullismo, il 58% del campione intervistato non ha fatto nulla per difendere la vittima, mentre dilaga il sexting tra gli adolescenti. Sono i dati allarmanti pubblicati dall'Osservatorio nazionale adolescenza resi noti dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti nel corso dell'audizione alla Camera dei deputati". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, nel corso della quinta tappa del tour estivo di “@scuolasenzabulli2019”, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa dal Corecom Campania che si è svolta presso il campo estivo del centro sportivo Vigor di Salerno, la struttura gestita da Salerno solidale, presieduta da Filomena Arcieri. "È necessario far comprendere ai ragazzi i pericoli della 'rete' - ha aggiunto Falco - per questo motivo è molto importante incontrare i giovani anche nelle strutture estive e nei campi scuola. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni in continua crescita, rappresenta una vera e propria 'piaga' delle nuove generazioni. Durante i seminari i ragazzi mostrano molta attenzione e coinvolgimento, segnale inequivocabile di quanto il tema sia attuale nelle loro vite". (segue) (Ren)