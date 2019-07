Torino: assessore Marnati al BioPmed di Colleretto Giacosa, "polo di eccellenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’incontro, a detta dell’assessore Marnati, "è emerso infatti chiaramente il ruolo cruciale del polo per le imprese piemontesi che operano nella concezione e sviluppo di prodotti di nicchia altamente tecnologici e che, collaborando in forma aggregata nelle fasi di ricerca e sviluppo, possono più velocemente lanciare nuovi prodotti e competere in mercati cruciali quali la Cina o gli Stati Uniti". Grazie alle competenze trasversali del BioPmed, che offre assistenza per bisogni che vanno dallo sviluppo del brevetto al supporto commerciale internazionale, i nostri imprenditori possono fare decollare le nostre eccellenze tecnologiche in ambito sanitario su scala globale, ha aggiunto Marnati. Le aziende piemontesi stanno sviluppando prodotti per la diagnostica avanzata o per il monitoraggio e gestione dell’antibiotico-resistenza di altissima qualità e “made in Piemonte”, che ad oggi sono unici su scala globale. Hanno preso parte all’incontro alcune aziende di punta, che stanno investendo in ricerca e sviluppo e che rappresentano fra le migliori eccellenze nel campo delle scienze della vita, come Intrauma, Bracco Imaging, Aorticlab, Dedalus e EasyFor Medical Device. (Rpi)