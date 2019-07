Sanità: Cesaro (FI), vergognoso al Ps di Aversa manca chirurgo e cartello avverte "suture per nessuno"

- "Ieri un foglio A 4 scritto a mano e senza firma avvisava gli utenti del Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa che, a causa della mancanza del chirurgo traumatologico, non sarebbe stato possibile suturare ferite e visitare pazienti con traumi, inclusi gli incidenti stradali. Una vergogna". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "si tratta di un caso, certamente, ma tuttavia emblematico di una sanità che si vorrebbe far passare per eccellente e che invece, in tantissime realtà di frontiera, è ancora da terzo mondo". "Semmai, - ha aggiunto Cesaro - laddove funziona lo si deve solo ed esclusivamente alla buona volontà e al sacrificio dei nostri medici e dei nostri infermieri". "Mi chiedo, quindi, con quale faccia si possa sostenere che la sanità campana, priva di qualsiasi programmazione e governance, sia pronta a diventare la migliore d'Italia", ha sottolineato l'esponente di Forza Italia. "Certamente stenteranno a crederlo gli utenti che ieri al Pronto Soccorso di Aversa si sono ritrovati davanti agli occhi quel cartello", ha concluso Cesaro. (Ren)