Regione Piemonte: Chiorino, atti di indirizzo scolastico "torinocentrici", al lavoro per cambiarli

- "Non condivido i contenuti degli attuali atti di indirizzo scolastico regionale, che prendono in considerazione criteri meramente quantitativi e trascurano quelli qualitativi, che sono quelli che rendono la vera fotografia dei territori". Lo ha confermato oggi l’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, al termine della Conferenza regionale per il Diritto allo Studio che si è svolta nella sede di Piazza Castello, a Torino. Gli atti di indirizzo sono documenti programmatici che regolano il dimensionamento scolastico e l’offerta formativa, nonché gli interventi a favore degli studenti diversamente abili. L’esponente della giunta Cirio ha ascoltato con attenzione le istanze di tutti i rappresentanti del mondo della scuola piemontese, ma ha lamentato che, così come sono, gli atti di indirizzo vanno a penalizzare la maggior parte delle province piemontesi. Un residuo dell’eccessivo "torinocentrismo". (segue) (Rpi)