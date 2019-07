Asti: Unioni montane, Carosso a Vesime per discutere di sviluppo rurale (2)

- “Si stanno delineando gli orientamenti per la futura politica agricola comune – spiegano i due assessori - con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo territoriale integrato e affrontare efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che incombono sulle aree rurali. Su questi temi è importante che i territori possano esprimere la loro opinione e incidere sull’esito finale delle misure assunte ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare degli incontri, in cui si possano raccogliere problemi e osservazioni e condividere le politiche future”. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 1° agosto, alle 10.30, a Domodossola, presso la sede della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, dove l’assessore Carosso vedrà i sindaci delle Unioni Montane del Vco. (Rpi)