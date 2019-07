Sanità: Cantalamessa (Lega), commissione inchiesta Asl necessaria per fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troviamo singolare il malcontento espresso dal governatore De Luca per la decisione del prefetto di Napoli di istituire una commissione d'inchiesta sulla Asl Na 1. Tale decisione, ricordiamo al numero uno di palazzo Santa Lucia, si è resa necessaria, quanto doverosa, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della suddetta Asl”. Così in una nota Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia e presidente regionale in Campania, riguardo alla commissione d'inchiesta sull’Asl Na 1. “Proprio dalla viva voce di De Luca è stato lanciato l'allarme riguardo ad eventuali sabotaggi – ha aggiunto - Altrimenti, dovremmo pensare ad un vano tentativo di nascondere chissà quali responsabilità. Lo Stato e l'istituzione regionale, hanno l'obbligo di fornire risposte e fare chiarezza riguardo ad insinuazioni gravissime”. “La Lega sostiene con piena solidarietà tale scelta, come già espresso dal ministro dell'Interno e segretario federale Matteo Salvini – ha concluso Cantalamessa - L'unico obbiettivo che ci sta a cuore è la salute dei cittadini campani che meritano spiegazioni chiare e di conoscere la verità dei fatti". (Ren)