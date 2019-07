Sanità: Borrelli (Verdi), assurdo che quesiti fossero errati a concorso per 20 infermieri al Cardarelli

- "Restiamo basiti dinanzi alla pronuncia del Tar che dà ragione ai ricorrenti circa le domande del concorso per la selezione di 20 infermieri all'ospedale Cardarelli. Secondo la giustizia amministrativa i quesiti erano errati e non erano atti a determinare la selezione in maniera meritocratica. È assurdo che avvenga un fatto del genere in un concorso pubblico". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Ci chiediamo come abbia fatto la commissione chiamata a redigere le domande a sbagliare – ha aggiunto in conclusione - Tenendo conto che i concorsi rappresentano un costo consistente per le amministrazioni siamo di fronte ad un errore non scusabile". (Ren)