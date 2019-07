Campania: Muscarà cede a Ciarambino il testimone di capogruppo regionale M5s

- Nuovo cambio di capogruppo in seno al Gruppo regionale campano del Movimento 5 stelle. In applicazione del regolamento interno, Maria Muscarà ha ceduto il testimone a Valeria Ciarambino. "Sono orgogliosa – ha dichiarato Maria Muscarà - di aver guidato per nove mesi un gruppo straordinario e coeso che, con estrema professionalità e spiccato senso di sacrificio, ha contribuito a portare avanti il nostro programma e le nostre idee per la Campania. Nuove sfide ci aspettano, per portare a compimento al meglio questo mandato e provare a dar vita a una nuova era per la nostra regione". "Torno a rappresentare una squadra di persone meravigliose – ha sottolineato Valeria Ciarambino - che ogni giorno, da quattro anni, dà il massimo per i cittadini della Campania. Ci avviamo a fine legislatura e ci aspettano mesi importanti nei quali costruire, assieme ai nostri cittadini, una proposta credibile per far ripartire la nostra regione. Proposta che sarà anche la sintesi delle tante battaglie e delle tante vittorie inanellate in questi anni e dei risultati conseguiti”. “Nel contempo, con il sostegno di un gruppo compatto e competente, continueremo a contrastare con forza le politiche scellerate di Vincenzo De Luca”, ha concluso Ciarambino. (Ren)