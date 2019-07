Piemonte: Cabusi su 6 Spighe verdi a Comuni della Regione, premio a impegno e collaborazione di amministrazioni locali

- "Ho avuto l’onore di rappresentare il Piemonte in un giorno particolarmente felice per le nostre comunità rurali. Sono infatti ben sei i Comuni piemontesi premiati con le ‘Le Spighe Verdi 2019’, il riconoscimento assegnato ai piccoli Comuni impegnati nei percorsi virtuosi che migliorano l’ambiente e la qualità della vita dell’intera comunità. La maggior parte dei riconoscimenti è andato ai territori da cui provengono gli assessori della Regione Piemonte. Me compreso. Speriamo possa essere di buon auspicio per le attività che intendiamo portare avanti per la nostra regione". Commenta così l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi, intervenuto alla cerimonia di assegnazione delle Spighe Verdi 2019, svoltasi a Roma nella sede nazionale di Confagricoltura. Il riconoscimento, equivalente alla “Bandiera blu” per le località turistico-balneari, è andato alle comunità cuneesi di Alba, la città del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Santo Stefano Belbo, di cui è stato sindaco l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, e Vicoforte, a Canelli, di cui l’assessore Gabusi è stato sindaco per dieci anni, a Volpedo in provincia di Alessandria e a Pralormo in provincia di Torino, e porta il Piemonte in vetta alla classifica delle regioni più virtuose insieme a Toscana e Marche. (segue) (Rpi)