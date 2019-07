Concerti: Alfabeto runico mercoledì ai "Concerti al tramonto" di Sorrento

- Sarà "Alfabeto runico", progetto musicale creato nel 2016, a caratterizzare il quarto appuntamento de "I concerti al tramonto", in programma mercoledì 31 luglio alle 20 nello scenario di piazza della vittoria a Sorrento. La kermesse è ideata dal Movimento 22 dicembre, patrocinata dal Comune di Sorrento, con la supervisione artistica e organizzativa di FadeIn. La formazione di “Alfabeto runico” è composta da Marta dell'Anno al violino e alla voce, Andrea Resce al contrabbasso e Nicola Scagliozzi alla viola da gamba e al contrabbasso. A Sorrento, tappa del loro tour internazionale che ha toccato anche località di Francia, Svizzera e Belgio, Alfabeto runico riproporrà brani della tradizione del Sud Italia riarrangiati in tempi dispari, introduzioni che avranno un forte sapore delle follie portoghesi del tardo Medioevo, danze klezmer che rimandano alla festa, composizioni originali in dialetto, lingue differenti: il concerto sarà un mosaico "geopoetico", un caleidoscopio di stili tra jazz, reggae, pop e folk. (Ren)