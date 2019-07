Piemonte: lotta agli incendi boschivi, fuoristrada della Regione in aiuto della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi dalla sede della Protezione civile della Regione Piemonte, in corso Marche a Torino, i mezzi antincendio che il Piemonte anche quest’anno consegna alla Sardegna per i mesi estivi in supporto per la lotta agli incendi boschivi. I funzionari della Regione Sardegna hanno preso in consegna tre fuoristrada Land Rover Defender attrezzati con il modulo antincendio di proprietà della Regione Piemonte per portarli a Genova, dove si imbarcano questa sera con destinazione Olbia. Si rinnova così il sodalizio tra le Regioni Piemonte e Sardegna, in attesa di concludere le procedure di gara sarde per il potenziamento del proprio parco mezzi antincendi boschivi ed in considerazione della campagna antincendi boschivi estiva in corso, particolarmente problematica. La collaborazione fa parte della “Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Sardegna per l’impiego di un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile regionale del Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna” e prevede la concessione, in prestito per un periodo di tre mesi, di mezzi operativi dotati di modulo antincendi boschivi. La Regione Piemonte ha confermato la propria disponibilità, destinando alla Sardegna tre automezzi di dimensioni particolarmente adatte alle strade secondarie e ai boschi, mentre i mezzi più grandi – le autobotti – operano sulle strade principali. (segue) (Rpi)