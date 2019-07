Agroalimentare: Mipaaft, presentato portale denominazioni Dop e Igp

- Nasce il primo portale web istituzionale dedicato alle denominazioni Dop e Igp. 823 pagine, una per ogni denominazione. Un enorme patrimonio informativo disponibile on line per i consumatori e i turisti. E' stato presentato oggi, dal Mipaaft, riferiscew una sua nota, alla presenza del ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, il sito dopigp.politicheagricole.it, on line in italiano e in inglese dal primo agosto. Saranno finalmente resi disponibili sul web, e a breve anche sul mobile attraverso un App dedicata, tutti i prodotti di Denominazione che caratterizzano ciascuna delle nostre regioni: 299 prodotti agroalimentari, 524 vini, con specifiche sulle caratteristiche, metodi di produzione e aree geografiche di nascita. Un patrimonio informativo, tratto direttamente dai disciplinari di produzione, ora facilmente fruibile da turisti, curiosi e addetti ai lavori. (segue) (Com)