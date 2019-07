Farnesina: black out durante lavori Conferenza degli ambasciatori

- Un black out si è verificato alla Farnesina mentre è in corso la giornata conclusiva della tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. La corrente elettrica è tornata dopo alcuni minuti in alcune aree dell'edificio ma durante l’interruzione delle forniture è stato necessario sospendere momentaneamente l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla conferenza. Una volta tornata la corrente, il capo del governo ha potuto concludere il suo discorso e i lavori sono ripresi come da programma. (Rin)