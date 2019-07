Torino: assessore Marnati al BioPmed di Colleretto Giacosa, "polo di eccellenza"

- L’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, accompagnato dal vicepresidente della IV Commissione del Consiglio regionale, Andrea Cane, ha incontrato a Colleretto Giacosa, nei pressi di Ivrea (Torino), lo staff del polo dell’innovazione piemontese del BioPmed, dedicato allo sviluppo dell’innovazione legata ai bisogni dei sistemi sanitari e dei cittadini. Il polo, ospitato nel Bioindustry Park Silvano Fumero, è sostenuto dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di produrre un impatto positivo sulla qualità della vita della cittadinanza. "In questo polo – ha detto l’assessore Marnati – si sostengono progetti innovativi con lo scopo di migliorare la salute e prevenire le malattie. Fra qualche anno, infatti, la Regione Piemonte potrà vantarsi di aver sostenuto dispositivi medici e studi scientifici che avranno lo scopo di salvare la vita a migliaia di persone nel mondo. Progetti come Fluomed sulla diagnostica tumorale o W.D. plate sui fissatori ossei a bassa invasività, rappresentano eccellenti risultati per il polo". (segue) (Rpi)