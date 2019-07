Piemonte: lotta agli incendi boschivi, fuoristrada della Regione in aiuto della Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo onorati – precisa l’assessore ai Trasporti e alla Protezione civile Marco Gabusi - di poter contribuire alla sicurezza di una regione come la Sardegna, alla quale ci sentiamo particolarmente vicini. Come già avvenuto lo scorso anno la Convenzione si colloca nell’ambito delle collaborazioni interregionali, previste dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi e fortemente raccomandate dal Dipartimento nazionale di protezione civile. Il Sistema AIB Piemonte, storicamente, ha sempre garantito il proprio supporto alle altre realtà territoriali in difficoltà, sia con interventi in emergenza che con azioni programmate attraverso appositi gemellaggi”. I fuoristrada piemontesi fanno parte della colonna mobile in uso al Corpo Volontari AIB del Piemonte. La Protezione civile precisa che le spese di trasporto, il mantenimento dei mezzi e il ripristino delle condizioni d’uso nelle quali sono stati consegnati, saranno a carico della Regione Sardegna e che la concessione dei tre automezzi operativi non comporterà alcuna criticità nella risposta - da parte del Sistema antincendi boschivi piemontese - ad eventuali emergenze locali che dovessero verificarsi. (Rpi)