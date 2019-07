Regione Piemonte: Cirio, nostra richiesta su autonomia pronta entro l'autunno (2)

- "Non bisogna solo guardare a Lombardia e Veneto - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - È nostra intenzione costituire una Commissione permanente ad hoc per valutare la forma migliore di autonomia. Non possiamo più perdere tempo, i cittadini non capirebbero. Il Piemonte ha bisogno di autonomia". "Quella dell’autonomia differenziata è una strada complessa - ha commentato Stefano Bruno Galli - Dal 2001 ci sono stati vari tentativi da parte di alcune Regioni per ottenere più margini di autonomia, ma nessuno è mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Non esiste una legge attuativa del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione e, quindi, è importante che tutti coloro che si sono battuti in prima linea, a cominciare da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, condividano il loro percorso con chi intende seguire la medesima strada. Siamo felici che il Piemonte si unisca in modo così deciso alla nostra battaglia, perché aumenta la massa critica per arrivare all’autonomia. Il risultato di certe fratture oggi è frutto del regionalismo ordinario e la ricomposizione di queste fratture passa per la “federoregionalizzazione”. Dare più autonomia ai territori è alla base della crescita. La battaglia non è semplice e per questo è fondamentale coinvolgere in modo forte l’opinione pubblica in questo dibattito, che è uno dei temi più caldi nell’agenda attuale di Governo. L’autonomia è la sfida della responsabilità e dell’efficienza". (segue) (Rpi)