Rifiuti: Formisani (M5s), domani a Barra per protestare contro Asia, responsabile emergenza igienico-sanitaria (2)

- I promotori della protesta hanno fatto inoltre sapere di non avere alcuna conferma che lo spostamento dei contenitori fosse concordato da Asia con l'amministrazione municipale. “Di fatto – ha spiegato la consigliera – non sappiamo nemmeno se l'iniziativa di Asia abbia ottenuto o no il necessario avallo del presidente della Municipalità e dell'assessore preposto. In caso contrario, ci troveremmo al cospetto di un intollerabile scavalco istituzionale”. “I cittadini di via Cupa Rubinacci sono esausti – ha evidenziato la consigliera Formisani - e col caldo di questi giorni il rischio di emergenza igienico-sanitaria è altissimo. D'altro canto, la richiesta dei cittadini di San Giorgio a Cremano di ottenere la raccolta differenziata porta a porta è rimasta del tutto inascoltata dai vertici di Asia, e così i più incivili credono di potere risolvere il problema da soli, venendo a sversare a Barra”. “Chiediamo pertanto che il Comune di Napoli faccia subito luce sulla incomprensibile iniziativa della sua controllata”, ha concluso Formisani. (Ren)