Regione Piemonte: lanciato concorso su grande traversata delle Alpi (2)

- Il concorso viene realizzato con la collaborazione dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente di Torino. Ed è infatti su www.ipla.org che sono pubblicati il regolamento e la scheda di partecipazione. Le migliori opere verranno esposte in una mostra. L’iniziativa si inserisce nell’accordo di collaborazione stipulato tra gli Assessorati alla Montagna e al Turismo della Regione Piemonte e altri 37 enti tra Unioni Montane di Comuni, aree protette regionali, parchi nazionali, Club Alpino Italiano. Come rilevano gli assessori regionali alla Montagna e al Turismo, Fabio Carosso e Vittoria Poggio, “l’obiettivo che si vuole ottenere con il concorso è la valorizzazione e la promozione a livello nazionale e internazionale di questo importante tracciato e dei servizi che vengono offerti a camminatori e cicloescursionisti”. (Rpi)