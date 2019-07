Lavoro: Daniele (Pd), presentata mozione per stabilizzazione precari campani

- I consigliere regionali della Campania del Pd Gianluca Daniele e Antonella Ciaramella questa mattina hanno depositato la mozione "Analisi costi – benefici dei servizi appaltati in Regione Campania e nei relativi Enti strumentali". "In virtù della sentenza della Corte europea – ha dichiarato Daniele -, che riconosce il ricorso degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario operanti presso il Miur e Comune di Napoli, che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato per più di 36 mesi, chiediamo che questa sentenza venga utilizzata anche per i lavoratori dei servizi appaltati in Regione Campania e nei relativi enti strumentali al fine di stabilizzare tali risorse”. “Il nostro obiettivo, infatti, - ha continuato il consigliere - a livello regionale e come richiesto unitariamente da tutti i sindacati, deve essere la stabilizzazione dei precari esistenti e non la creazione di nuove sacche di precariato, così come evidenziato anche dal presidente De Luca rispetto alla questione dei navigator che dovranno essere assunti a tempo indeterminato”. “Per questo ci impegniamo a creare un binario preferenziale per la stabilizzazione di tutti i precari, come del resto già si sta facendo attraverso il Piano del Lavoro e la stabilizzazione dei 3700 Lsu", ha concluso Daniele. (Ren)