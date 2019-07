Governo: Conte, al via "Progetto Turismi", brand Italia merita vertici mondiali

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rende noto su Facebook di aver "convocato e coordinato" questa mattina a palazzo Chigi "una importante riunione per rilanciare una delle risorse più preziose che caratterizzano il nostro Paese: il turismo". Il premier poi aggiunge che è stata una "proficua occasione di confronto con i ministri presenti: innanzitutto il ministro per l’Agricoltura e il Turismo Centinaio e poi il ministro dei Beni culturali, Bonisoli, il ministro per il Sud, Lezzi, il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, il ministro per gli Affari regionali, Stefani. Hanno partecipato anche il presidente dell’Enit, Palmucci, l’amministratore delegato delle FS, Battisti e il presidente di Aci, Sticchi Damiani, al fine di avere una visione di insieme della nostra offerta turistica e rafforzare la programmazione in quest’ambito, vera e propria eccellenza mondiale". (segue) (Rin)