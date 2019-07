Campania: Borrelli (Verdi), siamo amareggiati da quanto accaduto al presidio sanitario di Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente amareggiati da quanto accaduto a Ischia, dove una donna è stata colpita con uno schiaffo mentre era al lavoro presso un presidio sanitario". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli commentando l'aggressione denunciata dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". "L'aggressore - ha proseguito Borrelli - l'avrebbe colpita perché si sarebbe rifiutata di praticare un'iniezione alla moglie. Il caso è l'ennesimo capitolo di una lunghissima serie. Oramai le aggressioni ai danni di coloro che lavorano nella sanità sono all'ordine del giorno in Campania. In questo caso l'incivile non ha avuto rispetto neanche per una donna. Una vera e propria vergogna. Siamo particolarmente preoccupati dall'escalation di violenza nelle strutture sanitarie. Occorre studiare delle contromisure che siano utili a garantire la sicurezza di chi lavora nel comparto. Non riteniamo accettabile che un lavoratore debba essere esposto agli istinti più bassi e violenti mentre garantisce l'esercizio delle proprie mansioni". (Ren)