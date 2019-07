Napoli: Caselli e Borrelli (Verdi), sopralluogo a Posillipo nei pressi dell'ex giardino di Romeo

- "Nella giornata di lunedì abbiamo effettuato un sopralluogo a Posillipo, nei pressi dell'ex giardino di Romeo". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità di Napoli Gianni Caselli. "Martedì - hanno proseguito Borrelli e Caselli - dopo un anno di battaglie e segnalazioni, inizieranno i lavori di ripristino dei luoghi al termine di una lunga vicenda legale che ha interessato lo spazio. Si tratta di un passo fondamentale per restituire dignità all'area viste le condizioni di profondo degrado in cui versa dopo l'espianto degli arbusti e degli alberi che erano stati piantumati su suolo demaniale dall'imprenditore napoletano che si era impadronito dello spiazzo in maniera illegittima. Avremmo voluto che il giardino fosse restato lì, preservato e fruibile per la cittadinanza, ma purtroppo la legge vigente ha imposto il trasferimento degli alberi e degli arbusti che erano presenti. Ora è necessario recuperare, restituendole decoro". "Quell'area – hanno concluso Borrelli e Caselli – si trova in una posizione particolarmente suggestiva del litorale. Lasciarla inutilizzata è un vero peccato. Il nostro auspicio è che le si possa rendere aperta e fruibile dai cittadini". (Ren)