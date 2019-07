Sicurezza: Spiagge sicure, in Campania 1.141 beni sequestrati e 49 assunzioni nella Polizia locale

- Al 30 giugno sono stati 1.141 i beni sequestrati in Campania, per circa 8mila euro di valore; 38 le sanzioni comminate; 28 i mezzi acquistati e 49 le nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. È quanto emerso dal primo report “Spiagge sicure”. 14 i Comuni campani rientrati nell’operazione. I 588mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Capri, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense, in provincia di Napoli e Amalfi, Ascea, Centola, Maiori, Pisciotta, Positano e Ravello, in provincia di Salerno. Sono 100 i Comuni finanziati in tutt’Italia per 4,2 milioni con i fondi stanziati dal Viminale per Spiagge sicure – estate 2019. Il progetto terminerà il 15 di settembre. “Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalità: siamo soddisfatti dei primi risultati di Spiagge sicure, iniziativa che abbiamo inaugurato l’anno scorso con risultati eccellenti – ha dichiarato Matteo Salvini - Per la prima volta, il Ministero dell’Interno ha dato dei finanziamenti diretti agli enti locali”. “Un aiuto concreto che contribuisce anche a difendere i commercianti e i piccoli imprenditori dalla concorrenza sleale”, ha concluso. (Ren)